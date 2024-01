Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 21 gennaio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 21 gennaio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. La puntata sarà dedicata all’omaggio al grande Siniša Mihajlović, a un anno dalla sua scomparsa. In studio, sarà presente la moglie Arianna per un toccante ricordo. Avremo anche l’occasione di ascoltare Costantino Vitagliano che, per la prima volta in TV, parlerà del grave problema di salute che lo ha colpito nei mesi scorsi. Ospiti speciali di questa puntata saranno Iva Zanicchi, fresca di compleanno, il professore di ballo di “Amici” Raimondo Todaro, e il coreografo Garrison Rochelle, protagonista del musical “Saranno Famosi” in teatro.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 21 gennaio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.