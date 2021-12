Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 dicembre 2021 su Canale 5

Oggi, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 19 dicembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi in compagnia di Silvia Toffanin ci saranno Pio e Amedeo (i due comici pugliesi, reduci dal successo di Felicissima Sera su Canale 5 e dalle ospitate a Uà – Uomo di varie età con Claudio Baglioni, sono al cinema con il loro primo film. Si vocifera che il duo comico da Emigratis possa anche tornare in tv nei primi mesi del 2022…); Marcel Jacobs e la fidanzata Nicole Daza (il super campione alle Olimpiadi di Tokyo 2020-2021 e la compagna, la famosa influencer dalle quale ha già avuto due figli, si preparano a convolare a nozze); l’attrice Luisa Ranieri (moglie di Nicola Zingaretti) e infine Alex Belli, concorrente appena squalificato dal Grande Fratello Vip, con la compagna Delia Duran.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 19 dicembre 2021 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.