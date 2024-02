Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 11 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Jennifer Lopez, la meravigliosa regina del pop presenterà in studio il suo ultimo progetto: l’album “This Is Me…Now”, che uscirà il prossimo 16 febbraio – vent’anni dopo il fortunatissimo “This Is Me Then” – anticipato dal fantastico singolo “Can’t Get Enough”. Imperdibile l’intervista alla celebre artista latinoamericana che racconterà curiosi aneddoti che hanno segnato la sua carriera e la sua vita privata.

Tra le presenze più iconiche della trasmissione di domenica ci sarà Ornella Muti, la bellissima e talentosa attrice icona del cinema italiano. A seguire, una delle voci più conosciute del nostro Paese, quella di Al Bano, che sarà in compagnia di sua figlia Romina Carrisi, che da poco ha scoperto le gioie della maternità. Infine, volti noti e molto cari al pubblico di Canale 5 e non solo: arrivano a “Verissimo” i sei professori di “Amici”: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 11 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.