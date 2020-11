Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 7 novembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 7 novembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 7 novembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tanti gli ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Vedremo nello studio di Verissimo Isabella Ferrari, Nancy Brilli e l’ultima eliminata dal Gf Vip, Guenda Goria.

Nancy Brilli racconterà soprattutto i suoi ricordi di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre a causa di problemi cardiaci. “È stata una settimana difficile. Gigi per me era quello che era per tutti, un maestro, un grande attore, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà. Sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui. Poi era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia”, ha spiegato la Brilli a Silvia Toffanin. In più, Nancy Brilli parlerà della sua storia d’amore con Roy De Vita che è durata 15 anni.

E ancora ci saranno Rita Pavone, quest’anno giudice di All Together Now, Gioriga Palmas con Filippo Magnini, neo genitori della piccola Mia, e poi la prima intervista a Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 7 novembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

