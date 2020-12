Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 19 dicembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 19 dicembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, grande ospite ci sarà Tiziano Ferro che si racconterà in una lunga intervista, raccontando la sua vita fatta di alti e bassi che gli hanno permesso di diventare l’uomo che è oggi. In più, il cantante di Latina canterà in anteprima assoluta il suo ultimo singolo “Casa a Natale”.

Ospite di Verissimo sarà anche Christian De Sica, attore che è arrivato alla soglia dei 70 anni e conosciuto soprattutto per i suoi cinepanettoni. Anche quest’anno De Sica è protagonista di un nuovo film natalizio, In vacanza su Marte, insieme a Massimo Boldi.

Per la prima volta a Verissimo con la compagna Cristina Marino, anche Luca Argentero, diventato da poco papà: questo infatti sarà il primo Natale della piccola Nina Speranza. Infine vedremo anche Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip, che racconterà della storia d’amore con Pietro che “è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore”. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 12 dicembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

