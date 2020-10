Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 17 ottobre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 17 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 17 ottobre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Questa settimana a Verissimo ci saranno come sempre tantissimi ospiti, e ognuno parlerà della propria storia. Grande attesa per la presenza di Eva Grimaldi, la storica (finta) ex di Gabriel Garko, che racconterà la sua verità dopo il coming out dell’attore. Dopo Can Yaman, il protagonista maschile della seguitissima serie in onda su Canale 5 Daydreamer, questa settimana a Verissimo sarà ospite, in esclusiva, Demet Özdemir, la bellissima attrice turca che interpreta nella serie Sanem Aydin.

E ancora in studio anche Rudy Zerbi e Gerry Scotti, due dei giudici di Tu si que vales, il programma di successo di Canale 5 in onda ogni sabato sera. E ancora un altro volto noto della rete ammiraglia Mediaset, Federica Panicucci, si racconterà e ci parlerà della sua vita in maniera intima ed emozionante. La conduttrice tra qualche giorno sarà in libreria con la sua autobiografia intitolata Il coraggio di essere felici.

Infine, saranno ospiti Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, coppia che nella passata edizione di Temptation Island ha fatto emozionare il pubblico. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 17 ottobre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

