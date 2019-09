Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda oggi 28 settembre 2019: gli ospiti

Anche Verissimo è ripartito con la nuova stagione e tanti ospiti pronti a chiacchierare con la padrona di casa, Silvia Toffanin.

Il programma interessa il pubblico italiano nella fascia pomeridiana, con interviste a ospiti importanti, in genere i più chiacchierati della cronaca rosa, ma concedendo spazio anche a tanti volti nuovi.

Chi vedremo nel salotto della Toffanin sabato 28 settembre 2019? Scopriamo insieme tutti gli ospiti.

Verissimo, gli ospiti del 28 settembre: da Paola Perego a Luca Argentero

Nuovo appuntamento, nuovi ospiti. Il salotto di Silvia Toffanin si affolla di personaggi più o meno noti del grande e piccolo schermo.

A intrattenere il pomeriggio degli italiani sarà Luca Argentero, che a Verissimo si concederà un’intensa intervista raccontando sia della vita privata che della vita professionale.

Luca Argentero sulla fidanzata Cristina Marino: “Sono follemente innamorato”

E poi, per la prima volta insieme in tv, vedremo Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri che paleranno della loro storia d’amore e della loro famiglia. Federica, 29 anni, ha esordito come velina anni fa a Striscia La Notizia.

Inoltre, in studio ci sarà anche Fabrizio Moro con il quale si parlerà della vita di Rosanna Lambertucci.

Fabrizio Moro si mette a nudo: “Sono un vero ipocondriaco, e alle medie ero bullizzato”

Infine, si ritaglierà uno spazio per la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, che rivedrà per la prima volta insieme a Silvia Toffanin le immagini più emozionanti del suo matrimonio.

Verissimo anticipazioni, il 28 settembre ospite della Toffanin sarà Paola Perego

Un altro nome importante a Verissimo è quello di Paola Perego, che parlerà con la Toffanin degli attacchi di panico di cui ha sofferto. “Ne ho sofferto per una trentina d’anni, quasi tutta la vita, tant’è che sto scrivendo un libro sull’argomento”.

La conduttrice ha spiegato: “Il primo attacco di panico non lo scordi mai. Io avevo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccogliere i miei diari e di scrivere questo libro per raccontare la mia esperienza e far capire agli altri che se chiedi aiuto è molto più facile guarire. Chi ha gli attacchi di panico si sente debole, pensa che gli altri siano tutti più forti e si vergogna a dirlo”.

Oltre a parlare del suo “mostro”, Paola Perego ha anche spiegato cosa l’ha ferita di più: “La cosa che più mi ha fatto male è stata quando mi hanno accusato ingiustamente di essere sessista e mi hanno chiuso il programma che conducevo. Da sempre porto avanti battaglie a favore delle donne e questa cosa mi ha ferito profondamente. Sentivo il giudizio della gente per strada e mi sono quasi ritrovata ad avere paura di uscire di casa: un’esperienza bruttissima”.

Verissimo vi aspetta su Canale 5 sabato 28 settembre 2019, di pomeriggio, alle ore 16:00.