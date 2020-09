Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 26 settembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato dalla mano di Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Per questa puntata, Silvia ospiterà dei personaggi interessanti che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda sabato 26 settembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti

Questa settimana a Verissimo ci saranno tantissimi ospiti, come al solito, e ognuno parlerà della propria storia. Sicuramente il nome più discusso, dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, è quello di Gabriel Garko che ha in un certo qual modo fatto coming out in diretta televisiva. Di questo, e di altro, parlerà quindi l’attore nel salotto di Silvia Toffanin, ma soltanto il 3 ottobre.

Un atteso ospite di oggi è Renato Zero che, in esclusiva, racconterà la sua musica e i suoi 70 anni, festeggiati con un nuovo album ripartito in tre parti: Zerosettanta – Tre volumi, la cui prima parte esce il 30 settembre, quando Renato soffierà le 70 candeline. Canale 5, del resto, festeggerà il suo compleanno con uno speciale in onda in prima serata il 29 settembre.

Un’altra ospite che porterà con sé il suo racconto drammatico nello studio di Verissimo è Giuliana De Sio, che ha lottato nei precedenti mesi contro una forma acuta di Coronavirus. Ospite del talk show anche Antonella Elia, che quest’anno è opinionista del Gf Vip con Pupo. Infine vedremo anche Alena Seredova, mamma per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte, e poi spazio alla coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nata durante la scorsa edizione del GF Vip. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 26 settembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

