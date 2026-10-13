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Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film del 2022 diretto da Jared Cohn. È uno degli ultimi film con protagonista Bruce Willis, che si è ritirato dalla recitazione, causa la diagnosi di afasia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, un giovane gangster, come rito d’iniziazione richiesto dalla sua famiglia. Danny viene presto arrestato e sottoposto a processo, ma William, resosi conto che la sentenza potrebbe essere troppo lieve, fa in modo che non venga condannato per avere la possibilità di vendicarsi. William decide, quindi, di inseguire e uccidere Danny la notte seguente. Infuriati, Donnie e Rory (padre e fratello di Danny) intraprendono un percorso per vendicarsi volendo eliminare William. Dopo una serie di omicidi, tra cui quello della moglie di William, falliscono miseramente la loro missione e William, alla fine, uccide entrambi, per poi morire poco dopo a causa delle ferite riportate dallo scontro a fuoco tra lui e gli scagnozzi di Rory.

Vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama di Vendetta, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Clive Standen: William Duncan
  • Theo Rossi: Rory Fetter
  • Mike Tyson: Roach
  • Bruce Willis: Donnie Fetter
  • Thomas Jane: Dante
  • Lauren Buglioli: Jen Duncan
  • Derek Russo: Zachary Penton
  • Jackie Moore: Luna
  • Maddie Nichols: Kat Duncan
  • Kurt Yue: detective Chen
  • Caia Coley: infermiera Pam

Streaming e tv

Dove vedere Vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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