Vendetta finale: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Vendetta finale (Acts of Vengeance), film statunitense del 2017 diretto da Isaac Florentine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita di Frank subisce un drammatico scossone quando sua moglie e sua figlia vengono brutalmente uccise durante un tentativo di furto. Quando la polizia chiude il caso senza trovare i responsabili, Frank prende una decisione radicale: decide di mantenere il silenzio e si impegna in un rigoroso allenamento per apprendere tecniche di arti marziali che gli consentiranno di cercare vendetta da solo, cercando i colpevoli dell’omicidio.

Vendetta finale: il cast

Abbiamo visto la trama di Vendetta finale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Banderas: Frank Valera

Karl Urban: l’agente Hank Strode

Paz Vega: Alma

Clint Dyer: il signor Shivers

Cristina Serafini: Sue Valera

Lillian Blakenship: Olivia Valera

Robert Forster: Chuck

Velislav Pavlov: il colonnello

Johnathon Schaech: il detective Lustiger

Streaming e tv

Dove vedere Vendetta finale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 settembre 2023 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.