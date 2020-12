Uomini e Donne non va in onda: ecco perché

Perché oggi non va in onda Uomini e Donne, il dating show più popolare di Mediaset condotto da Maria De Filippi? La puntata di martedì 8 dicembre 2020 slitta perché oggi è la festa dell’Immacolata, motivo per cui il programma della De Filippi si prende una pausa e tornerà mercoledì 9 dicembre 2020. Da segnalare come il popolare show abbia fatto “ponte”: non è andato in onda neppure ieri, 7 dicembre. Oggi dunque Uomini e Donne non va in onda non a causa di qualche imprevisto, ma perché è un giorno festivo. Al posto del Trono Classico e Over, oggi, 8 dicembre, verrà trasmesso invece un film a tema natalizio, una commedia che vi intratterrà dalle ore 14:40: si tratta di Il destino sotto l’albero.

Il destino sotto l’albero

Al posto di Uomini e Donne oggi quindi andrà in onda il film Il destino sotto l’albero, una romantica commedia natalizia diretta da Ron Oliver. Ecco la trama: in volo verso New York, i due protagonisti del film vengono costretti da una tempesta di neve a una sosta forzata nell’hotel aeroportuale di Buffalo. Paige è una futura promessa sposa che deve tornare il più presto possibile a casa per incontrare i genitori del fidanzato prima delle nozze, mentre il suo fortuito compagno di viaggio Dylan, è un barista cinico e altezzoso che ha ancora il cuore spezzato per via di una relazione finita male.

Determinati a raggiungere a ogni costo la loro destinazione, i protagonisti del fil Il destino sotto l’albero, oggi pomeriggio su Canale 5 al posto di Uomini e Donne, decidono di mettersi in viaggio insieme a Frank e Maxine, una coppia di sposi bloccati anche loro a Buffalo a causa della violenta tempesta. Durante la folle avventura che li porterà nella “grande mela”, Paige e Dylan finiranno per trasformare la loro conoscenza in qualcosa di più, cambiando per sempre il corso delle loro vite.

