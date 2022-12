Perché Uomini e donne oggi non va in onda: il motivo | 8 dicembre 2022, Canale 5

Perché Uomini e Donne oggi, giovedì 8 dicembre 2022, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: lo stop del programma di Maria De Filippi è dovuto al fatto che oggi è la Festa dell’immacolata, una delle celebrazioni più importanti della cristianità, con il dogma di Maria concepita senza peccato originale, appunto l’Immacolata Concezione. Un giorno di festa, rosso sul calendario, e per questo Uomini e Donne oggi non va in onda. D’altronde i programmi di Maria De Filippi rispettano sempre i giorni di festa e in queste occasioni non vanno in onda, anche perché molte persone non lavorano e sono quindi fuori casa, magari in vacanza. Per questo si è scelto di interrompere per un paio di giorni Uomini e Donne nella fascia del primo pomeriggio Mediaset.

Il programma infatti non andrà in onda neanche domani, venerdì 9 dicembre 2022, facendo ponte. Maria De Filippi e il cast del talk show campione di ascolti della fascia pomeridiana, si sono quindi presi due giorni di vacanza in daytime. Niente show oggi, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, e domani, 9 dicembre, per il ponte. Al suo posto oggi andrà in onda il film natalizio La magia del Natale; domani Un Natale da Corgi. Uomini e donne tornerà regolarmente in onda lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 14.45 su Canale 5.

Quando torna

Ma quando torna in onda Uomini e donne? Niente panico: lo show di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 lunedì 12 dicembre 2022 al solito orario (14,45). Dove vedere o rivedere tutte le puntate in streaming? Oltre a Canale 5, sarà possibile seguire lo show anche in live streaming o on demand sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Abbiamo visto perché oggi – 8 dicembre 2022 – Uomini e donne non va in onda su Canale 5, ma qual è la storia del programma? Lo show, ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.