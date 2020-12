Uomini e Donne non va in onda: ecco perché

Perché oggi non va in onda Uomini e Donne, il dating show più popolare di Mediaset condotto da Maria De Filippi? La puntata di lunedì 21 dicembre 2020 salta perché il programma va in pausa per le festività natalizie. L’ultima puntata prima della sosta è andata in onda venerdì 18 dicembre. Quanto tornerà Uomini e Donne? Non temete, a gennaio, subito dopo le feste, l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 riprenderà a farvi compagnia. Oggi pomeriggio, 21 dicembre 2020, al posto di Uomini e Donne viene trasmessa a partire dalle 14.20 la commedia natalizia Tornando a casa per Natale.

Tornando a casa per Natale

Il film narra la storia di un gruppo di persone di una piccola cittadina immaginaria le cui vite si intrecciano. Tra le storie, ci sono quella di un uomo che si veste da Babbo Natale per rivedere la ex moglie e i figli senza essere riconosciuto, di un vecchio asso del calcio alcolizzato che vuole tornare a casa per le vacanze, di una donna che crede che l’amante sposato lascerà finalmente la moglie dopo Natale, di uno studente che finge che la famiglia protestante non festeggi il Natale per stare con la graziosa compagna di classe musulmana, e di una coppia serbo-albanese dal passato oscuro, chiusa in un cottage isolato.

