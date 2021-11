Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 30 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, la protagonista dovrebbe essere Roberta, la tronista che ha deciso di concentrarsi solo su Luca, lo chef e pugile romano, e Samuele, il ragazzo toscano timido e impacciato, che si è subito detto innamorato della bella giovane. Come procedono le conoscenze? La scelta per Roberta si avvicina, ma nella puntata di oggi dovrà cercare soprattutto di calmare i suoi corteggiatori, che non hanno reagito bene alle esterne viste in studio. Addirittura Samuele, secondo le anticipazioni, potrebbe lasciare lo studio. Come reagirà Roberta? E che farà Luca, già arrabbiato dopo la scorsa esterna? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi. Non mancheranno poi aggiornamenti sui protagonisti del Trono Over.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 30 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.