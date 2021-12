Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, al centro dello studio dovrebbe esserci Andrea Nicole. Sul trono da settembre, la tronista è ormai vicinissima alla scelta. Dalle anticipazioni sappiamo che quel momento è già avvenuto, ma prima che la puntata fatidica vada in onda, per Andrea Nicole ci sarà ancora tempo di mostrare i propri sentimenti per Alessandro e Ciprian. Da tempo, la tronista ha eliminato tutti gli altri corteggiatori per conoscere a fondo Alessandro e Ciprian per i quali prova un sentimento importante. Intanto Armando Incarnato non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita. Dopo aver frequentato Marika e aver chiuso con lei, il cavaliere napoletano che ha avuto uno scontro con Tina Cipollari la quale ha svelato di ricevere segnalazioni in merito alla presenza di una fidanzata di Armando, non ha più conosciuto signore. La svolta arriverà nel corso della puntata in onda oggi? Maria De Filippi, inoltre, concederà spazio anche agli altri protagonisti del trono over tra cui spiccano molti volti nuovi. Ci sarà l’occasione per conoscerli?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 3 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.