Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nella puntata di ieri, abbiamo visto l’uscita di Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo una breve, ma intensa frequentazione hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione per poter vivere più serenamente la propria storia. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, dovrebbe andare in onda la scelta di Andrea Nicole, la tronista che, da settimane, si sta dividendo tra Ciprian e Alessandro. Chi è la scelta di Andrea Nicole? Entrambi i corteggiatori sono riusciti non solo a conquistare le attenzioni della tronista, ma anche a regalarle emozioni intense. Non sono mancate, tuttavia, le incomprensioni soprattutto con Ciprian che, con il suo atteggiamento, è stato spesso oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti e Roberta Ilaria Giusti che non si sono mai fidati totalmente del suo interesse nei confronti di Andrea Nicole.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.