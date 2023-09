U omini e Donne, anticipazioni oggi, martedì 12 settembre 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 12 settembre 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ci sarà ampio spazio per il Trono Classico. Conosceremo infatti i tre tronisti di questa edizione, Brando, Cristian e Manuela. A dare un po’ di pepe alle varie vicende entreranno in gioco Tina Cipollari e Gianni Sperti. Spazio poi al Trono Over con l’intramontabile Gemma. La dama torinese si rimette in gioco ancora una volta, sedendosi sulla sedia rossa. Riuscirà a trovare l’amore? Non mancheranno le frecciatine di Tina. Oggi assenti Armando e Riccardo. Presenti in studio anche altri due volti di Temptation Island, Francesca e Manuel.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 12 settembre 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.