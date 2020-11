Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 9 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 9 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, i protagonisti della puntata saranno Armando e Giulia che chiariscono quanto accaduto nella precedente puntata: Armando infatti ha pensato che la dama l’avesse invitato ad uscire insieme come un appuntamento galante, lei invece ha chiarito che il suo invito non aveva alcuno scopo sentimentale: si trattava di una semplice uscita in amicizia e nulla più. Poi arriva il momento di Michele e Roberta, in studio faranno ascoltare gli audio che il cavaliere ha inviato a Serena e dove parla in modo poco carino di tutte le donne che sta conoscendo. In più Roberta scopre anche che le fotografie piccanti che Michele le aveva mandato “in esclusiva” in realtà sono arrivate anche alle altre donne. Parola poi a Nicola, in partenza per lavoro, il quale ammette di essere uscito nell’ultima registrazione sia con Angelica che con Veronica: con quest’ultima avrebbe avuto un battibecco intenso, sfociato poi in un momento di passione sotto le lenzuola che Veronica non ha né smentito né confermato. Si parlerà anche del tronista Gianluca, uscito in settimana con Francesca con la quale dice di essersi trovato molto bene. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

