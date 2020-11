Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 6 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 6 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio vedremo al centro dello studio Michele Dentice, che continua le sue conoscenze, ma un audio arrivato alla redazione da parte di Serena svelerà cosa pensa il cavaliere delle donne con le quali è uscito finora, dure critiche anche riguardo Roberta Di Padua che non accetterà di buon grado. La Di Padua spiegherà di essere rimasta ferita dall’atteggiamento di Michele, che continua ad ignorarla, e che vorrebbe tanto chiudere la conoscenza ma purtroppo è ancora molto presa e di fatti ha persino rinunciato alla corte di altri quattro uomini che arriveranno in studio soltanto per lei.

Si parlerà anche di un’altra coppia che deciderà di lasciare lo studio di Uomini e Donne quest’oggi: dopo Alessandro e Stefania, anche Sara e Alessio hanno deciso di andare via, poiché innamorati e con l’intenzione di vivere la propria storia d’amore lontani dalle telecamere. Spazio anche alla giovane Sophie: dopo un’esterna con Antonio, deciderà di eliminare Nino dopo il litigio nella precedente puntata. Anche Nicola e Armando avranno il loro spazio: dopo aver rifiutato la corte di tre dame, nella puntata di oggi Armando deciderà di mandar via anche un’altra ragazza.

Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 5 novembre: Doc, Chi vuol essere milionario, Le Iene Dove va posizionato il piattino del pane secondo il Galateo? | Domanda Milionario Youtube: chi era il protagonista del primo video che raggiunge un milione di visualizzazioni? | Domanda Milionario