Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 30 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 30 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, nella puntata vedremo Nicola Vivarelli arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma che invece si è scoperto interessato alle ragazze più giovani. Pare che, secondo le prime indiscrezioni, Vivarelli potrebbe trovarsi invischiato in un triangolo amoroso con Veronica e Moreno. La dama infatti è uscita anche con un altro uomo e questo agiterà le acque al punto che l’altro corteggiatore preferirà andar via e lui rimarrà l’unico contendente.

Dopo la scelta di Alessandro e Stefania, che hanno lasciato il trono poiché travolti da un amore sbocciato in poche settimane, anche Jessica decide di lasciare il trono rosso per vivere al di là delle telecamere la conoscenza con Davide. Sarà proprio oggi il giorno della scelta? Pare che i due, prima di lasciare il programma, abbiano avuto un’esterna molto romantica: Davide avrebbe anche fatto un bel regalo a Jessica, un tatuaggio. Spazio anche per Davide Donadei quest’oggi: dopo la scorsa puntata, il tronista si è sbilanciato nei confronti di Selene, la stessa ragazza per la quale aveva mostrato interesse anche Nicola Vivarelli. Davide, oltre a Selene, avrebbe portato fuori in esterna anche Beatrice.

