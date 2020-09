Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 29 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 29 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni, Sophie sarà ancora al centro delle polemiche. Jessica sembrava molto propensa per Davide (secondo i primi rumors pare che la ragazza lo sceglierà per poi lasciarlo), ma Sophie continua a stare sulle sue, proprio ieri pomeriggio infatti la tronista ha spiegato a Maria di non aver portato nessuno in esterna per poter riflettere un po’: alla fine è giunta alla conclusione che nessuno dei corteggiatori in studio l’ha impressionata al punto da voleri conoscere; di conseguenza, Sophie vuole mandarli a casa perché è inutile che restino lì a riempire le sedie. Le sue dichiarazioni ovviamente avranno un forte effetto sui presenti in studio, i corteggiatori si lanceranno in uno scontro acceso, cosa deciderà di fare quindi Sophie? Potrebbero arrivare anche nuovi corteggiatori per lei oppure lascerà il trono?

Parlando invece del fronte Over, Gemma Galgani continuerà ad intrattenere il pubblico con le sue peripezie. La dama torinese ieri è andata su tutte le furie sentendosi sfruttata da tutti: crede che chi vuole portarla fuori in esterna lo faccia solo per visibilità, è successo in passato e si è ripetuto con Paolo, che ha scelto Maria al suo posto. Pare che arriveranno altri due cavalieri per Gemma e lei ne sceglierà soltanto uno.

