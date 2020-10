Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 29 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 29 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne si parlerà di nuovo di Gemma Galgani che aprirà la puntata con grande entusiasmo: la conoscenza con Biagio sembra procedere a gonfie vele e Gemma non potrebbe esserne più felice. Ma l’entusiasmo di Gemma si sgonfierà come un palloncino quando subentrerà la sua rivale, Maria, l’altra dama che starebbe frequentando Biagio. Maria infatti racconta che Biagio l’ha raggiunta in ospedale dopo la nascita della nipote, un bel gesto che però causerà non poca amarezza in Gemma. Ma, come se non bastasse, subentra anche Sabrina, con la quale Biagio avrebbe cenato dopo essere uscito con Gemma. Insomma, non mancheranno le scosse nell’aria.

Si parlerà anche del trono classico con Davide Donadei, che ha deciso di focalizzare la sua attenzione su poche corteggiatrici: Beatrice e Chiara, alla quale sembra essere molto interessato. Davide uscirà con Beatrice e tra i due partirà anche un bacio. Poi è la volta dell’esterna con Chiara, anche con lei ci sarà un bacio. Beatrice, in lacrime, deciderà di lasciare lo studio perché ha visto Davide molto preso da Chiara.

Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

