Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 24 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 24 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, vedremo al centro dello studio proprio Armando Incarnato, che racconterà di essere uscito in esterna con Brunilde e di essere rimasto un po’ interdetto per i suoi modi di fare, ciò nonostante vuole continuare ad uscire con lei, che nel frattempo sta conoscendo anche altri uomini. Pare però, secondo Armando, che Brunilde sia presa soltanto da lui, una teoria smontata poi da Leandro, l’altro cavaliere interessato alla dama. Leandro infatti rincarerà la dose spiegando di essere andato a cena fuori con Brunilde e la serata è terminata a suon di baci e coccole. Poco dopo in studio arriva una nuova corteggiatrice, Marianna, interessata sia ad Armando che a Gianluca ed entrambi, appurandone la bellezza, la faranno rimanere.

Spostando l’attenzione su Daniela, quest’ultima invece da poco acquisita dal programma spiegherà di non voler continuare a frequentare i ragazzi con cui è uscita e che deve anche tutelare i suoi figli. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

