Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 18 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 18 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Cosa succede nella puntata di oggi? Il protagonista sarà con molta probabilità ancora una volta Armando, che si siederà al centro dello studio per parlare della nuova frequentazione degli ultimi tempi sorprendendo il pubblico presente. Armando ha deciso di chiudere questa nuova avventura, la dama in questione non gli interessa particolarmente, non ha quello che lui sta cercando. A quel punto, Tina Cipollari scatenerà su di lui la propria ira, precisando che, dopo l’ennesimo fiasco, il cavaliere sia ancora lì, seduto in bella mostra, sotto i riflettori, perché è quello che gli interessa: più di trovare l’amore, preferisce la fama. Anche il pubblico in studio sarà d’accordo con Tina.

Riguardo invece il trono classico, si parlerà di Sofie, la più giovane tronista, uscita con Facundo anche dopo che quest’ultimo ha avuto un battibecco con l’altra tronista, Jessica. Pare che l’uscita tra i due sia andata piuttosto bene. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

