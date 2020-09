Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 17 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 17 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio, vedremo Armando Incarnato andare su tutte le furie, dopo che Tina Cipollari l’ha attaccato pubblicamente in studio incolpandolo di non avere un reale interesse nell’amore ma di voler stare semplicemente in tv e guadagnare fama. Il suo percorso nel programma del resto non è stato molto positivo, le sue storie sono spesso naufragate e ha avuto diversi scontri con le altre dame, tra cui Veronica Ursida, la sua ex compagna con la quale era disposto a lasciare finalmente il programma e iniziare una nuova vita insieme, idea poi naufragata molto presto.

Spazio anche ai due tronisti del trono classico quest’oggi: Davide Donadei e Gianluca De Matteis hanno appena iniziato il loro percorso all’interno del programma come le altre due giovani troniste, ma entrambi hanno deciso di portare in esterna la stessa ragazza. Per Valentina Autiero arriva un nuovo corteggiatore. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 16 settembre: Ulisse, The Good Doctor, Temptation Island 2020 The Good Doctor 4 si farà? Cosa sappiamo sulla prossima stagione Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020