Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 15 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 15 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo l’addio a Nicola Vivarelli, Gemma ha deciso di conoscere di più Paolo, un cavaliere arrivato a Uomini e Donne con l’intento di conquistarla: i due si sono già concessi un’esterna, ma la conoscenza con Nicola scatena l’ennesima polemica di Tina Cipollari che le punterà il dito contro. Gemma, nonostante le attenzioni di Paolo, continuerà a tornare con la mente a Nicola, gelosa del fatto che il ragazzo, dopo la chiusura della loro parentesi, si sia già lanciato verso Valentina Autiero, della quale Gemma è profondamente gelosa. Nicola, infatti, non ha perso tempo e ha deciso di frequentare le altre dame del parterre, in particolare Valentina che aveva già catturato la sua attenzione in precedenza. Gemma, nella puntata di oggi, manifesterà il suo disappunto nel constatare l’intesa tra i due, scatenando una dura reazione di Nicola. Come spiega il Vicolo delle News, Nicola arriverà ad accusare Gemma di essere ridicola. In più, pare che per Nicola arriveranno delle nuove corteggiatrici a Uomini e Donne, ma lui deciderà di rifiutare. Forse perché in fin dei conti è ancora interessato a Gemma? Staremo a vedere.

Potrebbero interessarti Coronavirus, caso positivo al Grande Fratello Vip Ascolti tv lunedì 14 settembre: Il commissario Montalbano, Grande Fratello Vip 2020, Attacco al potere 2 Barbara D'Urso: non serve alzare l'asticella del trash per guadagnare share (di F. Bagnasco)