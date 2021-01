Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 11 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 11 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Si parlerà nuovamente di Gemma Galgani e del suo rapporto con Maurizio. Dopo un inizio promettente e scoppiettante, tra i due le cose sembrano essersi raffreddate. Durante queste feste, la dama ha visto poco il suo pretendente perché l’uomo, a causa di una serie di impegni, non si è mosso da casa.

Gemma inoltre rivelerà di aver chiamato al telefono Maurizio, ma che lui, tutto d’un tratto, ha interrotto la comunicazione. Pare che l’uomo in quel momento abbia ricevuto una visita da parte di un ospite speciale che non poteva lasciare fuori e così ha deciso di chiudere la telefonata in malo modo. Si tratta di un’amica speciale che sta attraversando un momento difficile e quindi lui ha deciso di starle accanto come può. Rivelazioni inaspettate che sicuramente non lasceranno indifferente Gemma. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, al Trono Classico e soprattutto a Davide, che ancora deve compiere la sua scelta. Cosa ha portato a questa crisi? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

