Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 10 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 10 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Torna oggi protagonista Gemma Galgani, che ha caratterizzato l’inizio di questa nuova edizione per via del suo lifting. La dama sta conoscendo un nuovo corteggiatore, che molti hanno ribattezzato come il sosia di Lorenzo Lamas. Si tratta di Paolo, un signore di 62 anni molto moderno e giovanile. I due hanno già fatto un’esterna nel parcheggio degli studi romani del programma. Come sarà andato questo primo appuntamento?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, si parlerà anche del giovane Nicola Vivarelli. Il ragazzo avrà una discussione con Gemma, che si dimostrerà molto gelosa del suo Sirius. Le cose tra i due però non sembrano procedere per il meglio: Nicola infatti ha mostrato interesse per Valentina Autiero.

Il cavaliere 26enne ha puntato il dito contro Gemma accusandola di non essere realmente interessata all’amore, ma di voler continuare a restare unicamente in trasmissione. Di contro la Galgani ha ribattuto dicendo che lui in realtà non vuole veramente conoscerla. A quel punto Sirius perderà le staffe e darà della ridicola alla dama torinese per gli atteggiamenti che ha. Intanto in studio entreranno delle ragazze disposte a conoscerlo.

Il giovane di Forte Dei Marmi, però, deciderà di non tenere nessuno, perché in fondo lui è ancora interessato a Gemma. Infine, secondo le anticipazioni, un altro 26enne giungerà in studio per conoscere Valentina e lei non lo rifiuterà. Spazio anche a Davide Donadei e Gianluca De Matteis, vale a dire i due nuovi tronisti, e alle troniste Sophie Codegoni e Jessica: quest’anno infatti è prevista una formula mista che tiene insieme Trono Classico e Over. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 10 settembre 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

