Uomini e Donne anticipazioni oggi 8 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, martedì 8 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio assisteremo al secondo appuntamento della settimana con il Trono Over del dating-show condotto da Maria De Filippi, come confermato anche sui social di Witty TV, la puntata di oggi vedrà protagonista soprattutto Riccardo Guarnieri, che rimarrà stupito dopo il clamoroso bacio tra Ida Platano, la sua ex, e Armando Incarnato.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 8 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 8 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi torna quindi l’appuntamento con il Trono Over, il secondo di questa settimana. In studio Riccardo Guarnieri è sconvolto dopo la notizia del bacio tra la sua ex Ida e Armando. Maria De Filippi proverà quindi a capire se l’uomo è ferito perché ci tiene veramente a lei o se è soltanto geloso e possessivo.

Riccardo è però è davvero impietrito e non riuscirà a spiegare nulla. In studio arriva una nuova dama, ma lui non ha interesse a conoscerla, perché è davvero sconvolto. Nel frattempo ci sarà una donna anche per Armando, che però preferirà concentrarsi sulla conoscenza di Ida e Veronica.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio anche per Valentina M. di Firenze, che continuerà ad uscire con Paolo. L’ultima volta i due non si sono trovati bene insieme, perché l’uomo è apparso troppo possessivo.

Alla fine i due continueranno a vedersi, anche se la dama non è più così convinta. Si torna poi di nuovo a parlare di Riccardo che ballerà con Valentina F, dicendo che sarebbe uscito con lei. Secondo Armando tutto questo i due lo stanno facendo per ripicca.

Klaudia Poznanska sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, martedì 8 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.