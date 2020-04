Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 aprile | Riparte lo show su Canale 5

Dopo uno stop di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus, è tornato nel pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma è tornato in onda in una versione totalmente rinnovata, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale predisposte dal Governo per limitare i contagi.

Nessun contatto, dunque, ma solo conoscenze a distanza, attraverso il web. Inoltre in queste puntate ci sono solo due protagoniste: Gemma Galgani per il Trono over e Giovanna Abate per quello classico. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 23 aprile 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi sapremo qualcosa in più sugli spasimanti di Giovanna del trono Classico. Ieri c’è stato uno scontro con Sammy, per cui probabilmente questo pomeriggio assisteremo ad un chiarimento. Il ragazzo infatti si è detto poco convinto di voler continuare questo corteggiamento a distanza e ha ammesso che durante la quarantena ha pensato poco a Giovanna.

“Io invece ti ho pensato”, ha risposto la Abate e lui sorpreso ha ribattuto: “Ah adesso lo dici, però quando te l’ho chiesto non hai voluto rispondere”. Giovanna gli ha chiesto allora se pensa di poter creare qualcosa con lei e Sammy ha risposto in maniera poco chiara: “Guarda che ti sto dicendo esattamente la stessa cosa che ti ho detto l’altra volta”.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, a Gemma Galgani e ai suoi corteggiatori. Oggi la dama torinese riceverà un filmato da OcchiBlu e in questo modo potrà finalmente sentire la sua voce. La conoscenza con Cuore di poeta procede bene, tanto che l’uomo le invierà un messaggio e Gemma sarà molto felice di riceverlo: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore”. Per la felicità la dama ballerà sul tavolo. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, giovedì 23 aprile 2020, dalle ore 14:45.

