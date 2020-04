Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 aprile | Riparte lo show su Canale 5

Dopo un mese dall’ultima puntata andata in onda, Uomini e Donne torna questo pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020, su Canale 5. A causa dell’emergenza Coronavirus, il programma di Maria De Filippi era stato sospeso, anche perché non era stato possibile fare i provini per le nuove puntate, ma il dating show più popolare di Mediaset è tornato a intrattenere il pubblico più affezionato, sempre a partire dalle 14:45.

L’appuntamento di questo pomeriggio sarà con Gemma Galgani. Ma sarà una puntata particolare di Uomini e Donne: avete presente le casette utilizzate dagli studenti di Amici? Ebbene, La dama torinese troverà l’amore chattando proprio lì, sperando di poter trovare finalmente l’anima gemella e sorvegliata dagli instancabili Gianni Sperti e Tina Cipollari, che saranno i suoi consiglieri sentimentali. Ma dove c’è Tina, si sa, c’è Polemica, quindi ne vedremo delle belle.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di questo pomeriggio vedrà tornare quindi Gemma che, dopo una lunga pausa dovuta al Coronavirus, per tenere compagnia al pubblico di Canale 5 ha voluto prendere parte a una nuova versione di Uomini e Donne che vedrà protagoniste non soltanto Gemma, ma anche Giovanna Abate. Sedute dietro a una scrivania, davanti al pc, saranno pronte a ricevere messaggi dai loro corteggiatori che non avranno modo d’interagire con loro se non via chat. I potenziali cavalieri dovranno quindi corteggiarle a suon di emoji e parole smielate, perché non sarà possibile interagire di persona, almeno finché non rientrerà l’emergenza sanitaria.

Ma non mancheranno gli ospiti, neanche in questa edizione a distanza: con Gemma, vedremo interagire anche Ida e Riccardo, seppur da remoto. Non sappiamo ancora se le due troniste avranno una puntata ciascuno o saranno protagoniste della stessa puntata. Per scoprirlo, sintonizzatevi su Canale 5 questo pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020, dalle ore 14:45.

