Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 11 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne oggi tornerà in scena Giovanna Abate. La tronista ha incontrato di nuovo il suo Alchy senza però poterlo vedere in volto, sui social invece si continua a discutere degli indizi che suggeriscono l’identità del suo corteggiatore misterioso: che si tratti di una sua vecchia fiamma? Questo pomeriggio su Canale 5 Giovanna leggerà qualcosa di importante sul suo cellulare, di cosa si tratterà? Qualcosa che lei avrà scritto per un altro corteggiatore (Sammy) oppure qualcosa che avrà ricevuto dall’Alchimista in settimana?

Oggi pomeriggio Giovanna Abate non sarà l’unica protagonista di Uomini e Donne: al centro dello studio ci saranno anche alcune donne over, come Veronica Ursida. Dopo quanto successo con Roberta di Padua, pare che lei e Giovanni abbiano avuto modo di sentirsi. Veronica però spiegherà che con il cavaliere le cose non funzionano. Gianni Sperti darà vita a una polemica, insinuando che le cose tra loro non vanno bene proprio ora che Roberta si è fatta da parte. Strana coincidenza? Sullo sfondo del programma invece rimane Gemma Galgani, la dama torinese continuerà a sentirsi con il suo Poeta del cuore arrivato in studio la scorsa settimana dopo una bella esterna. Come finirà? Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, dalle ore 14:45, su Canale 5.

