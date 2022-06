Un’estate ai Caraibi: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 7 giugno 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Un’estate ai caraibi, un film commedia italiano che tuttavia non è il sequel di Un’estate al mare. Diretto e sceneggiato da Carlo Vanzina insieme a suo fratello Enrico, la commedia è uscita nel 2009 e fa parte dei cinecocomero. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

La storia racconta di Angelo, romano doc sommerso dai debiti che sceglie di scappare ai Caraibi per liberarsi dei creditori. Il suo piano riesce, soprattutto perché nel frattempo si guadagna da vivere fruttando poveri turisti ingenui. E non è da solo, in suo soccorso arriva Morgan, un bambino orfano del posto che non rinuncia alla speranza di essere adottato un giorno da una famiglia italiana, per cui continua a scrivere lettere. Un giorno sull’isola arrivano due genitori intenzionati a portarlo via in Italia con una consistente donazione. Angelo a quel punto è convinto di poter ripagare i suoi debiti grazie a quella cifra. La storia però si intreccia con altri personaggi come Roberto, che vive a Pavia dove lavora in banca. Ipocondriaco cronico, Roberto si sottopone spesso ad analisi e un giorno gli viene diagnosticata una malattia ai polmoni terminale. Ha soltanto due mesi di vita, quindi si licenzia e parte per i Caraibi. Quello che Roberto non sa è che diagnosi è errata, perché la sua cartella clinica è stata scambiata con quella di altro paziente.

Un’estate ai Caraibi: il cast del film

Il cast di Un’estate ai caraibi è ricca di personaggi ben noti al cinema italiano, soprattutto della commedia. Ad esempio, ad interpretare Angelo è Enrico Brignano. Di seguito vediamo gli attori e i rispettivi personaggi del cast:

Enrico Brignano: Angelo Cerioni

Carlo Buccirosso: Roberto

Biagio Izzo: Vincenzo Acampora

Martina Stella: Laura

Enrico Bertolino: Giacomo

Alena Šeredová: Anna

Paolo Conticini: Tommy

Paolo Ruffini: Max

Sascha Zacharias: Britt Ikea

Jayde Nicole: Jennifer

Maurizio Mattioli: Remo Santucci

Gigi Proietti: Alberto

Reuben Lee: Morgan

Maurizio Antonini: Silvio Berlusconi

Isabelle Adriani: moglie di Giacomo

Edelweiss: Natascha

Teresa Del Vecchio: Gerarda Acampora

Pietro Ghislandi: receptionist

Camilla Sjoberg: Eva

Streaming e TV

Dove vedere Un’estate ai Caraibi in diretta TV e live streaming? Il film va in onda martedì 7 giugno 2022 alle ore 21:20 in prima serata su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando, oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la commedia in live streaming può accedere a MediasetPlay, piattaforma che tramite registrazione permette di accedere a tutti i contenuti Mediaset.