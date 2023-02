Una voce per San Marino 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show per l’Eurovision, canale, orario, a che ora, numero

Dove vedere Una voce per San Marino 2023 in diretta tv e in streaming? Lo show, che vede in gara numerosi cantanti italiani, va in onda questa sera – sabato 25 febbraio 2025 – alle ore 21 in diretta su San Marino Rtv. Il vincitore si aggiudicherà la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest in programma a maggio a Liverpool come rappresentante del Titano. Tra i concorrenti in lizza gli Eiffel 65 e Lorenzo Licitra, più altri ‘Big’ ed ‘Emergenti’ selezionati senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Ecco tutte le informazioni su dove seguire in diretta tv e in streaming oggi lo show Una voce per San Marino 2023.

In tv

San Marino Rtv è visibile in chiaro sul digitale terrestre al canale 831. Gli abbonati a Sky possono collegarsi al 520 del proprio decoder, mentre chi ha Tivùsat deve selezionare il tasto 93. L’appuntamento con Una voce per San Marino è in programma in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana alle ore 21 di oggi, sabato 25 febbraio 2023. Qui tutti i concorrenti in gara.

Una voce per San Marino streaming live

Per seguire il contest che decreta il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool è necessario collegarsi con l’emittente tv San Marino Rtv. Se non siete a casa basterà seguirlo in live streaming sul sito del canale di San Marino.