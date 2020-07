Una voce per Padre Pio: gli ospiti dell’edizione 2020

Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda l’edizione 2020 di Una voce per Padre Pio, storico programma benefico che vedrà alla conduzione il trio composto da Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Ma quali sono gli ospiti di Una voce per Padre Pio? Di seguito l’elenco dei nomi dei vari artisti, cantanti e attori:

Alessio Boni;

Red Canzian;

Gabriele Cirilli;

Tosca D’Aquino;

Fausto Leali;

Rocio Morales Munoz;

Romina Power;

Ron;

Andrea Sannino;

Alberto Urso;

Coro di voci bianche;

Alterisio Paoletti.

Per la prima volta questa 21esima edizione del programma Una voce per Padre Pio – nato da un’idea di Enzo Palumbo, che compie 21 anni di tv – a causa dell’emergenza Coronavirus, nel rispetto delle necessarie misure restrittive attualmente in vigore, sarà ambientato in uno studio televisivo, e non a Pietrelcina (BN), borgo natio del frate, set suggestivo e ambientazione abituale del programma.

Una voce per Padre Pio: i conduttori

Come detto la conduzione della serata di oggi è stata affidata a Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Ma quali sono stati i conduttori del programma? La prima edizione dell’evento Una voce per Padre Pio venne tenuta a battesimo da Tiberio Timperi, al quale l’anno successivo subentrò Pippo Baudo. Volto storico della manifestazione è però Massimo Giletti, padrone di casa per ben 14 edizioni consecutive. Successivamente il programma è stato condotto da Alessandro Greco, nuovamente da Tiberio Timperi, ed attualmente da Flavio Insinna. Nel 2018 il programma è andato in onda eccezionalmente in seconda serata, mentre dall’edizione 2019 la serata è tornata a essere trasmettere nella fascia del prime time.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio in tv e live streaming? Il programma, edizione 2020, sarà visibile in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre o 501 (versione HD)). Ma non solo. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

