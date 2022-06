Una voce per Padre Pio, scaletta: l’ordine di uscita degli ospiti e cantanti

Questa sera, sabato 25 giugno 2022, va in onda in prima serata Una voce per Padre Pio. L’evento, in diretta da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, vede alla conduzione Mara Venier. I valori sottolineati quest’anno sono rinascita, speranza e gioia nel paese natale del Santo e per l’edizione 2022 la conduttrice della Rai ha chiamato a sé tantissimi artisti che si esibiranno sul palcoscenico. Molti di questi sono suoi amici o comunque ospiti che frequentano il suo salotto di Domenica In. Ad accompagnarli c’è l’Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Ma qual è la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti? Scopriamolo insieme.

Scaletta: l’ordine di uscita degli ospiti e cantanti

Come ogni anno, tantissimi artisti della musica italiana partecipano a Una voce per Padre Pio. Ad accompagnare Mara Venier nel corso della serata saranno Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. Tutti artisti ben noti al pubblico italiano. Nel corso della serata ci saranno interventi differenti anche per commentare e testimoniare la vita e le opere di Padre Pio. Ci sarà il frate cappuccino Nazario Vasciarelli e monsignor Dario Edoardo Viganò. Invece il Professore Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli accompagnerà dall’ospedale di Napoli la piccola Mahewa. Anche Ciro Lucio Vigliaroli, esperto in Otorinolaringoiatria, accompagnerà Paul Marie, un bimbo ivoriano. Di seguito vediamo qual è la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti sul palco:

Al Bano

Riccardo Cocciante

Orietta Berti

Matteo Bocelli

Beppe Fiorello

Matia Bazar

Ricchi e Poveri

Shel Shapiro

Franco Ricciardi

Andrea Sannino

Una voce per Padre Pio streaming e TV

Dove vedere Una voce per Padre Pio in diretta TV e live streaming? Il programma come già anticipato va in onda sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai 1. Per seguire l’evento in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’appuntamento con Mara Venier in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.