Il commissario Montalbano – Una voce di notte streaming e tv: dove vederlo

Stasera (15 dicembre 2020) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Una voce di notte, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere l’episodio Una voce di notte de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 15 dicembre 2020 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Una voce di notte streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio Una voce di notte de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: Montalbano compie gli anni e, nel giorno del suo compleanno, come regalo speciale il commissario deve badare a un combattivo pirata della strada. Giovanni Strangio non è altro che lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa (Michele).

Inoltre, il caso della puntata verterà sulla morte di una donna, Mariangela Carlesimo, nonché fidanzata di Giovanni. La giovane donna è stata uccisa e tutto sembra puntare a Montalbano: chiunque sia stato ha fatto in modo che il commissario finisse nei guai con la politica, mettendo fine alla sua carriera. Ma Montalbano è bravo in quel che fa e scoprirà una squallida verità dietro quel delitto, dimostrando come la donna sia stata ben due volte una vittima.

