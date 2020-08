Una storia da cantare, l’omaggio a Mina in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 22 agosto 2020, va in onda in replica su Rai 1 – in prima serata – Una storia da cantare, uno spettacolo condotto da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli dedicato ai grandi cantautori italiani: la puntata di questa sera vede come protagonista Mina. La voce più bella della musica italiana, con il suo timbro inconfondibile, ci ha regalato capolavori senza tempo come E se domani, Tintarella di luna e Come tu mi vuoi. Una storia da cantare dedicata a Mina va in onda a partire dalle 21.25, su Rai 1. Ecco gli ospiti e le anticipazioni dello spettacolo di stasera.

Ospiti

Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero apriranno, nella puntata in replica oggi, una porta sulla straordinaria carriera di Mina, un’artista senza eguali, il cui mito risulta ancor più accresciuto dalla decisione alla fine degli anni Settanta di non apparire più in pubblico. Riascolteremo le sue più belle canzoni, dall’iconica “Tintarella di luna” del 1960, passando per “Grande grande grande”, “Un anno d’amore”, “E se domani”, “Città vuota”, “Sono come tu mi vuoi”, fino alla recente “Luna diamante”, scritta per lei da Ivano Fossati. Ad affiancare gli interpreti, ancora una volta la band diretta da Maurizio Filardo. Non mancheranno inoltre aneddoti, curiosità, filmati e testimonianze di tanti ospiti, amici e colleghi, per ripercorrere una storia musicale che appartiene a tutto il paese.

Tanti gli ospiti, che si cimenteranno con i brani di questa cantante ineguagliabile. Sul palco Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Fausto Leali, Arisa e Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio.

Previsto anche un collegamento con gli studi di registrazione di Mina a Lugano per chiacchierare con il figlio, Massimiliano Pani. Un’occasione per festeggiare gli 80 anni di Mina, omaggiandola con le sue più belle canzoni. Come sempre, anche il pubblico sarà chiamato a partecipare, condividendo commenti e ricorsi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani, lanciando l’hashtag #unastoriadacantare.

Una storia da cantare Mina: dove vederlo in tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare? La terza puntata con protagonista Mina va in onda sabato 22 agosto 2020, alle ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

