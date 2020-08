Una storia da cantare – Mina: gli ospiti della puntata

Stasera, sabato 22 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica Una storia da cantare – Mina che vedrà tantissimi ospiti al fianco dei due conduttori: Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, i quali apriranno al pubblico da casa una porta sul mondo e la carriera della cantante, una delle voci più belle e iconiche della musica italiana. Un’artista entrata nella leggenda, anche a causa della sua decisione di ritirarsi dalle scene pubbliche ormai da decenni. Rivivremo alcune delle sue più belle canzoni, per festeggiarne gli 80 anni, come E se domani, Tintarella di luna e Come tu mi vuoi. Brani senza tempo interpretati da grandi artisti. Quali sono gli ospiti di Una storia da cantare – Mina?

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi di Una storia da cantare

In studio, Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Fausto Leali, Arisa e Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio. Tra gli ospiti di Una storia da cantare di oggi, previsto anche un collegamento con gli studi di registrazione di Mina a Lugano per chiacchierare con il figlio, Massimiliano Pani. Un’occasione per festeggiare gli 80 anni di Mina, omaggiandola con le sue più belle canzoni.

Streaming e tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare – Mina in tv e live streaming? La puntata con protagonista Mina va in onda oggi, sabato 22 agosto 2020, alle ore 21,25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

