Una squadra di 12 orfani: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, va in onda Una squadra di 12 orfani, un film uscito nel 2021 e diretto da Ty Roberts. In lingua originale si intitola “12 Mighty Orphans” ed è basato sul saggio “Twelve Mighty Orphans: The Inspiring True Story of the Mighty Mites Who Ruled Texas Football” di Jim Dent. Il film è tratto da una storia vera e racconta cosa è accaduto ai Mighty Mites, una squadra di football americana. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

La storia, come già anticipato, si ispira alla storia vera dei Mighty Miles, una squadra di football americana della Masonic School for Orphans di Forth Worth, in Texas. I dodici giocatori sono giovani orfani e diventano un simbolo d’ispirazione per la ripresa dell’America durante la Grande Depressione. I dodici giocatori sono seguiti da un infallibile coach, l’allenatore Rusty Russell, a sua volta un orfano che ha rifiutato una posizione altolocata da insegnante per recarsi all’orfanotrofio di Fort Worth. L’allenatore ha capito sin da subito che quei ragazzi non avrebbero potuto farcela contro le altre squadre, non a livello fisico, per cui ha inventato altri metodi alternativi per far sì che vincessero le partite.

Una squadra di 12 orfani: il cast del film

Ora che abbiamo visto di cosa parla il film, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito vi alleghiamo il nome degli attori e dei rispettivi personaggi che animano la pellicola:

Luke Wilson: Rusty Russell

Vinessa Shaw: Juanita Russell

Wayne Knight: Frank Wynn

Martin Sheen: Doc Hall

Jake Austin Waker: Hardy Brown

Scott Haze: Rodney Kidd

Levi Dylan: Fairbanks

Jacob Lofland: Snoggs

Rooster McConaughey: Pop Boone

King Orba: Remmert

Streaming e TV

Ma dove vedere Una squadra di 12 orfani in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 27 aprile 2022 su Sky Cinema 1. Il canale è disponibile soltanto agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay-tv di Sky ed è disponibile al tasto 301 inclusa la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a Sky Go, servizio incluso nell’abbonamento, oppure registrarsi/fare login a NOW, servizio streaming di Sky a cui è possibile accedere tramite abbonamento. Scegliendo il pacchetto cinema, sarà quindi possibile seguire Una squadra di 12 orfani in streaming.