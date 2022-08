Una serata tra amici: gli ospiti del programma di Christian De Sica

Questa sera, venerdì 5 agosto 2022, Christian De Sica anima il pubblico di Rai 1 – seppur in replica – con un one man show. Si intitola Una serata tra amici e arriva in prima serata per celebrare i tanti anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo è un cognome importante: tutti ricorderanno infatti suo padre, Vittorio, iconico regista del cinema italiano. Ed è seguendo le sue orme che Christian è diventato un attore. Noto ai più per i cinepanettoni al fianco di Massimo Boldi, l’attore è un artista a tutto tondo che ha realizzato uno spettacolo con tantissimi ospiti. Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata.

Gli ospiti e le anticipazioni

Secondo le anticipazioni diffuse dalla Rai, la serata dedicata a Christian De Sica avrà diversi ospiti. Lo show va in onda in prima serata su Rai 1 e segna il ritorno di uno dei personaggi più amati del cinema italiano sul piccolo schermo. Accompagnato da una band di 32 elementi, De Sica sarà circondato da tantissimo affetto componendo quella che definisce una passeggiata tra musica e parole. Il one man show è composto da una serie di monologhi esilaranti, ma non sarà da solo. Del resto si chiama Una serata tra amici per un motivo e a condividere il palcoscenico ci saranno diversi nomi. Ad esempio apparirà sua figlia Maria Rosa De Sica, che debutta al fianco del padre per cantare. Un altro ospite atteso nel corso della serata è Carlo Verdone.

Una serata tra amici streaming e TV

Dove vedere Una serata tra amici in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, venerdì 5 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il one man show in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.