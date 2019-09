Una notte al museo 2 – La fuga trama: di cosa parla e come finisce il film di stasera su Rai 2

Stasera, martedì 17 settembre 2019, su Rai 2 va in onda il film Una notte al museo 2 – La fuga, sequel del fortunato film (Una notte al museo) con Ben Stiller: anche il secondo capitolo della serie ha una trama molto divertente, arricchita da una serie di effetti speciali che divertiranno il pubblico della rete di viale Mazzini.

Una notte al museo 2 è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, con la direzione – ancora una volta – del regista Shawn Levy. Non è neanche l’ultimo della saga, visto che nel 2014 è stato pubblicato anche il terzo film, “Il segreto del faraone”.

Una notte al museo 2 – La fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ma di cosa parla il film di stasera su Rai 2? Qual è la trama e come finisce Una notte al museo 2 – La fuga? Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla storia.

Una notte al museo 2 trama: di cosa parla il film

Una notte al museo 2 racconta la storia dell’ormai ex custode notturno Larry Daley che, due anni dopo le vicende del primo capitolo, ha cambiato lavoro. Non fa più il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, ma ha totalmente cambiato mestiere.

Adesso, infatti, lavora in autonomia come giovane imprenditore: la sua Dailey Devices, tra l’altro, riscuote anche un buon successo. Nonostante tutto, però, Larry prova nostalgia per le scorribande notturne al museo di New York: gli mancano i suoi nuovi amici, tutte quelle statue e animali parlanti che si animavano di notte vivendo mille avventure.

Per questo motivo, Larry si reca spesso al vecchio museo. Un giorno, però, vede tutte le statue imballate in alcune casse da viaggio: saranno trasferite all’archivio federale dello Smithsonian Museum di Washington. Il motivo? L’amministrazione del museo ha deciso di fare spazio ad altre attrazioni.

Inizialmente, si dice che la statua dell’ex presidente americano Teddy Roosevelt, Rex, il faraone Ahkmenrah e la sua Tavola magica. Tuttavia, a causa dello scherzo di una scimmia, la Tavola magica viene imbarcata insieme alle statue destinate al trasloco.

Si crea dunque un grande pericolo: una volta giunte a destinazione, le attrazioni del vecchio museo (e tutte quelle del nuovo) verranno animate nottetempo dalla Tavola, rischiando così di uscire dall’istituto e finire polverizzate. Ecco perché è tempo, per Larry, di imbarcarsi per una nuova avventura, in difesa dei suoi amici.

Una notte al museo 2 trama: come finisce il film

Attenzione: spoiler!

Intrufolatosi negli archivi dello Smithsonian Museum, Larry incontra la statua di Kahmunrah, fratello di Ahkmenrah. Sarà il suo nuovo nemico: tra loro ci saranno molteplici scontri che vedranno il coinvolgimento di decine di nuovi personaggi: tra essi George Armstrong Custer e Amelia Earhart.

Per ottenere la vittoria su Larry, il faraone si allea con personaggi come Ivan il Terribile, Napoleone Bonaparte e Al Capone. Rapisce il piccolo Jedediah, e lo intrappola in una clessidra: obbliga così Larry e Amelia a trovare una combinazione da inserire sulla tavola, che permette di aprire le porte dell’aldilà e scatenarle sul mondo.

Grazie all’aiuto di Albert Einstein, la combinazione viene trovata. Dall’aldilà arrivano demoni uccello. Inizia la Battaglia dello Smithsonian, che termina però con l’esilio di Kahmunrah nell’aldilà. Tutto si risolve a poche ore dell’alba, ma non mancano le dolorose rinunce: Amelia, che si è innamorata di Larry, accetta di non potersi legare a lui, essendo una statua di cera. Ma a Larry viene un’idea.

Qual è dunque il finale di Una notte al museo 2 – La fuga? Larry vende l’azienda e torna a fare il guardiano del museo di New York. Nel frattempo, un “anonimo benefattore” ha finanziato il museo chiedendo che tutto ritornasse come prima. Da quel momento in poi, inoltre, le statue in movimento saranno mostrate anche al pubblico.

