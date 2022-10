Una intima convinzione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Una intima convinzione, film del 2019 scritto e diretto da Antoine Raimbault, nonché suo film d’esordio. Il film è incentrato sul reale processo in appello di Jacques Viguier raccontato principalmente dal punto di vista del suo avvocato, Eric Dupont-Moretti, e di Nora, personaggio creato appositamente per il film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nora, dopo essere stata giurata nel primo grado di giudizio, si convince dell’innocenza di Jacques Viguier nel processo in cui viene accusato d’aver ucciso sua moglie Suzanne, scomparsa, e riuscire a scagionarlo diventa la sua ossessione. Convince quindi un avvocato di successo, Eric Dupont-Moretti, a difendere Jacques: i due, insieme, combatteranno una dura battaglia contro l’ingiustizia.

Una intima convinzione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una intima convinzione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marina Foïs: Nora

Olivier Gourmet: Maître Eric Dupond-Moretti

Laurent Lucas: Jacques Viguier

Philippe Uchan: Olivier Durandet

Jean Benguigui: Maître Francis Szpiner

François Fehner: Jacques Richiardi

François Caron: Maître de Laurent de Caunes

Philippe Dormoy: avvocato

Jean-Claude Leguay: Maître Guy Debuisson

Armande Boulanger: Clémence Viguier

Steve Tientcheu: Bruno

Léo Labertrandie: Félix

Streaming e tv

Dove vedere Una intima convinzione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.