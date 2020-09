Un profilo per due, il film: trama, cast, trailer e streaming

Su Rai 3 arriva in prima tv e in prima serata, martedì 1 settembre 2020, il film Un profilo per due, si tratta di una commedia romantica uscita nel 2017 e diretta da Stephane Robelin. Il film dura 100 minuti ed è stato distribuito da Officine Ubu. Di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Un profilo per due, la trama

Pierre ha 80 anni e vive da solo da quando sua moglie è mancata. Sua figlia allora decide di regalargli un computer sperando che possa stimolare la sua curiosità a conoscere nuove persone anche tramite Internet. Pierre verrà aiutato da Alex a cavarsela con tutta quella tecnologia e impara presto a navigare da solo, inciampando nel pericolo degli appuntamenti online. Così, spacciandosi per Alex, Pierre conosce Flora63, una giovane donna molto affascinante, e se ne innamora irrimediabilmente. La ragazza, a sua volta, rimane incantata dall’animo romantico di quel ragazzo, dai suoi messaggi, così gli chiede un appuntamento. Pierre, intrigato da quella svolta, deve convincere Alex a presentarsi al posto suo.

Un profilo per due, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast del film? Pierre Richard interpreta l’omonimo personaggio, mentre Yaniss Lespert interpreta il giovane Alex. Fanny invece è interpretata da Fanny Valette. Gustave de Kervern interpreta Bernard, mentre Stephane Bissot, che cura anche la regia, interpreta Sylvie. Macha Meril è Marie, Pierre Kiwitt è David e Anna Bederke è Madeleine.

Un profilo per due, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Un profilo per due? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 martedì 1 settembre 2020, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.

