Un professore: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 2 dicembre

Questa sera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Un professore, la nuova fiction Rai diretta da Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La serie tv è il remake italiano della fiction catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3 e che ha anche generato uno spin-off, Merlì: Sapere Aude. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio in onda stasera, dal titolo ‘Michel Foucault’, Dante cercherà di fare una lezione ai suoi ragazzi sulla diversità, sulla tendenza a disprezzare ciò che è estraneo e la piaga dell’omologazione, cercando un confronto con il figlio Simone, che sarà sempre più chiuso, schivo e riservato. Il ragazzo però non intende dire nulla sul difficile periodo che sta passando. Anita trova l’auto di Sbarra che Simone ha ridotto in pezzi. Si reca da Dante e, preoccupatissima, lo informa. Ormai è chiaro che Manuel, proprio come Simone, è nei guai.

Nel secondo episodio di Un professore di oggi, intitolato Guy Debord, Dante parlerà ai suoi allievi del cineasta francese e li porterà a visitare il museo diretto da Cecilia. Spera, così, di nutrire le menti degli allievi e dare loro nuovi stimoli. Mentre sono al museo, però, un fatto mette fine alla serenità del gruppo. L’ex di Monica, infatti, ha compiuto un gesto vile. Ha reso pubblico sui social un filmato che ritrae la donna in intimità. Ovviamente, la classe si stringe subito attorno a lei e Dante tenta di aiutarla. Il professore, che non si ferma davanti a nulla, riesce a rintracciare l’uomo che perseguita Monica e, dandogli una lezione, lo fa pentire del suo gesto. Inoltre durante la visita al museo Manuel e Simone, che nella scorsa puntata avevano discusso, si isoleranno e una volta soli Simone deciderà di baciare l’amico. Manuel non reagirà bene e lo respingerà.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Un professore, ma qual è il cast completo della fiction? A guidare il cast, come detto, Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Al suo fianco Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Poi ancora: Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin oltre a Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

Streaming e tv

Dove vedere Un professore in diretta tv e live streaming? La quarta puntata della fiction va in onda stasera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.