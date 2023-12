Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nina si darà da fare per poter riottenere l’affido di sua figlia. Intanto, la ragazza sarà coinvolta in un incidente con Manuel e la sua bambina, tanto da costringere gli assistenti sociali ad intervenire. Mimmo si ritroverà nei guai per l’ennesima faccenda che deve sbrigare per conto di Molosso e, a quel punto, Simone deciderà di parlare con suo padre Dante per chiedergli aiuto. Subito dopo essere stata privata della custodia della figlia, Nina si impegnerà al massimo per riottenere l’affidamento della bambina, usando ogni mezzo a sua disposizione. Intanto Nicola deciderà di rivolgersi a Dante perché vorrebbe che provasse a convincere Viola a farsi visitare da un rinomato chirurgo che forse potrebbe operarla al più presto. Simone e Mimmo, invece, si mostreranno sempre più complici e affiatati mentre si ritroveranno a dover sbrigare l’ennesima losca faccenda per conto di Molosso. E proprio questa vicinanza spingerà Mimmo a confidare al suo amico quelli che sono i nuovi propositi criminali di Molosso, al punto da spingere Simone a parlarne con Dante.

Nina e Manuel coinvolti in un incidente: anticipazioni Un professore 2 del 14 dicembre

Le anticipazioni della puntata del 14 dicembre della serie tv rivelano che Dante deciderà di rivolgersi al suo amico “Il Pantera”: un poliziotto che potrebbe salvare Mimmo da questa intricata situazione in cui si è cacciato.

Manuel, Anita, Viola e Nicola decideranno di fare un pranzo insieme, ma questo incontro non farà altro che esasperare ancora di più gli attriti.

Manuel e Nina, poi, si ritroveranno coinvolti in un brutto incidente in cui sarà presente anche la piccola Lilli. A quel punto gli assistenti sociali interverranno e impediranno nuovamente a Nina di poter vedere sua figlia.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì o giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.