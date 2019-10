Un posto al sole anticipazioni 15 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di martedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il prossimo 15 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 15 ottobre

Le anticipazioni della puntata di martedì 15 ottobre 2019 di Un posto al sole vedranno come assoluto protagonista Diego Giordano, che dopo il violento scontro con Aldo Leone sarà preso dai sensi di colpa. Inoltre, il figlio di Raffaele continua a essere ossessionato da Beatrice, che però cerca di tenerlo lontano dalla sua vita in tutti i modi.

Aldo, nel frattempo, comunica proprio a Beatrice una decisione spiazzante, che potrebbe cambiare per sempre il loro futuro. La reazione della ragazza, però, sarà inaspettata. Al punto che le cose prenderanno una piega drammatica.

Le anticipazioni di domani di Un posto al sole parlano anche di Andrea e Arianna, alle prese con le pratiche per l’adozione. I due, infatti, riceveranno l’idoneità che aspettavano da tantissimo tempo, per la loro felicità. Peccato che ci sarà qualcuno molto meno entusiasta della notizia. Sarà forse la piccola Alice, tornata a Posillipo per stare con il padre e totalmente trascurata da quest’ultimo?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 14 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.