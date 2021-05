Un passo dal cielo 7 si farà? Le anticipazioni sulla nuova stagione

Un passo dal cielo 7 si farà? Molti fan della fiction in onda su Rai 1 oggi, 20 maggio 2021, in occasione dell’ultima puntata della sesta stagione se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale al momento non c’è. Ma “le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti”, ha detto Daniele Liotti in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”, ha precisato. Ci sarà tempo. Visti i buoni ascolti infatti sarebbe strano se non si provasse a scrivere una settima stagione. Non ci resta quindi che aspettare fiduciosi notizie ufficiali.

