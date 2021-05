Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, l’ottava

Qual è la trama della prossima puntata, l’ottava e ultima, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Lacrime nella pioggia”, nonostante tutti gli sforzi di Vincenzo, Francesco verrà a conoscenza di un segreto che lo lascerà interdetto e che finirà per lacerare tutte le certezze che aveva fino a questo momento. Francesco, infatti, si sentirà tradito da Vincenzo e da Manuela per questo segreto che gli è stato taciuto e a questo punto, spetterà soltanto a lui capire cosa fare.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata (l’ultima) di Un passo dal cielo 6, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, Francesco dovrà scegliere se fidarsi delle parole di Vincenzo e Manuela oppure lasciarsi andare alla vendetta e alla collera. Una sola sarà la certezza di questo finale di Un passo dal cielo 6: il protagonista Francesco riuscirà a trovare la strada per un nuovo inizio.

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (l’ottava e ultima) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.