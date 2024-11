Un padre: trama (storia vera), cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 5 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un padre (Fatherhood), film del 2021 diretto da Paul Weitz. La pellicola è stata distribuita nel giugno 2021 sulla piattaforma Netflix ed è basata su vicende realmente accadute, narra la storia di un padre che si ritrova vedovo subito dopo la nascita della figlia e che deve affrontare quindi la crescita della bambina da solo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Subito dopo la nascita della figlia Maddy, la giovane Liz, moglie di Matthew, muore per un’embolia polmonare. Il neo-papà Matthew, allora, dovrà affrontare la crescita della bambina da solo, supportato dagli amici di sempre, dalla madre e dai suoceri, affrontando i pregiudizi e le difficoltà che caratterizzano la vita di un papà solo.

Un padre: il cast

Abbiamo visto la trama di Un padre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Hart: Matthew Logelin

Melody Hurd: Maddy Logelin

Alfre Woodard: Nonna Maddy

Lil Rel Howery: Jordan

DeWanda Wise: Liz “Swan”

Anthony Carrigan: Oscar

Paul Reiser: Howard

Thedra Porter: Anna

Frankie Faison: Mike

Streaming e tv

Dove vedere Un padre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 5 novembre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari film e programmi da pc, tablet e smartphone.